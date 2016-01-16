Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Делф 22
Агуэро 41
Агуэро 69
Сильва 84
4:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2016, 18:00 МСК
16.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
52
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
84'
84'
90
6
Фернандо
Фернандо
90
18
Делф
Фабиан Делф
22'
22'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
41'
69'
41', 69'
85
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
57
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
77
Хамфрис
Кэмерон Хамфрис
15
Навас
Хесус Навас
42
Туре
Яя Туре
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
28
Ледли
Джо Ледли
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
80
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
66
11
Заха
Вилфрид Заха
85
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл