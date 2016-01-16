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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 64
Фабрегас 66
Терри 90
3:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Терри 50
Миральяс 56
Мори 90
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2016, 18:00 МСК
16.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
26
Терри
Джон Терри
90'
50'
90'
50'
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
55
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
66'
66'
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
90
19
Коста
Диего Коста
64'
64'
79
7
Педро
Педро
67
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
6
Баба
Абдул Рахман Баба
8
Оскар
Оскар
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
71
17
Бешич
Мухамед Бешич
90
20
Баркли
Росс Баркли
80
12
Леннон
Аарон Леннон
80
11
Миральяс
Кевин Миральяс
56'
56'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
90'
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
15
Клеверли
Том Клеверли
9
Коне
Аруна Коне
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу