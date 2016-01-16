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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Жестеде 76
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 29
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2016, 20:30 МСК
16.01.2016, 20:30 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
67
17
Верету
Жордан Верету
90
27
Козак
Либор Козак
90
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
4
Ричардс
Майка Ричардс
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
39
Жестеде
Руди Жестеде
76'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
85
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
29'
29'
59
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
69
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа