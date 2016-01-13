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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 23:00 МСК
13.01.2016, 23:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
71
28
Кэрролл
Том Кэрролл
82
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
19
Дембеле
Мусса Дембеле
25
Онома
Джошуа Онома
7
Сон
Хын-Мин Сон
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
77
9
Варди
Джейми Варди
71
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер