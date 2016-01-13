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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 49
Хоселу 67
Беннетт 78
3:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Хаусон 56
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 22:45 МСК
13.01.2016, 22:45 МСК
среда
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
27
Кркич
Боян Кркич
56
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
76
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
49'
49'
90
11
Хоселу
Хоселу
67'
67'
82
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
78'
78'
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
62
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
56'
56'
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
63
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
75
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
23
Ольссон
Мартин Ольссон
3
Уисдом
Андре Уисдом
18
Дорранс
Грэм Дорранс
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером