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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 18
Тадич 74
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 22:45 МСК
13.01.2016, 22:45 МСК
среда
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
82
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
81
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
4
Класи
Йорди Класи
90
10
Мане
Садио Мане
71
7
Лонг
Шейн Лонг
18'
18'
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
74'
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
19
Пелле
Грациано Пелле
20
Хуанми
Хуанми
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
72
2
Ньом
Аллан Ньом
68
25
Холебас
Хосе Холебас
90
22
Абди
Альмен Абди
61
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
19
Ибарбо
Сегундо Ибарбо