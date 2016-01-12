Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вейналдум 42
Митрович 67
Дамметт 90
3:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 9
Лингард 38
Руни 79
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
12 янв. 2016, 22:45 МСК
12.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90'
90'
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
42'
42'
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
85
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
81
45
Митрович
Александар Митрович
67'
67'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
46
Стерри
Джейми Стерри
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
31
Марво
Сильвен Марво
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
11
Гуффран
Йоан Гуффран
36
Тони
Айван Тони
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
18
Янг
Эшли Янг
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Эррера
Андер Эррера
75
35
Лингард
Джесси Лингард
38'
38'
64
10
Руни
Уэйн Руни
79'
9'
79'
9'
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
8
Мата
Хуан Мата
44
Перейра
Андреас Перейра
47
Уэйр
Джеймс Уэйр
7
Депай
Мемфис Депай