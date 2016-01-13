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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 22:45 МСК
13.01.2016, 22:45 МСК
среда
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
74
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
77
Хамфрис
Кэмерон Хамфрис
21
Сильва
Давид Сильва
18
Делф
Фабиан Делф
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
21
Осман
Леон Осман
71
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
71
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
12
Леннон
Аарон Леннон
8
Овьедо
Брайан Овьедо
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс