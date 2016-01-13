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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Аспиликуэта 19
Кенеди 71
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Гарднер 32
МакКлин 85
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 22:45 МСК
13.01.2016, 22:45 МСК
среда
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
19'
19'
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Педро
Педро
46
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
77
8
Оскар
Оскар
90
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
7
Рамирес
Рамирес
21
Матич
Неманья Матич
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
71'
18
Реми
Лоик Реми
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Брант
Крис Брант
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
58
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
8
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
85'
85'
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
66
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
32'
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
18
Бераино
Саидо Бераино