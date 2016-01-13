Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 10
Фирмино 19
Аллен 90
3:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Рэмзи 14
Жиру 25
Жиру 55
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
13 янв. 2016, 23:00 МСК
13.01.2016, 23:00 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
33
Айб
Джордон Айб
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
66
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
82
20
Лаллана
Адам Лаллана
88
11
Фирмино
Роберто Фирмино
10'
19'
10', 19'
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
19
Колкер
Стивен Колкер
40
Смит
Брэд Смит
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
90'
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
14'
14'
90
11
Озил
Месут Озил
87
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
76
12
Жиру
Оливье Жиру
25'
55'
25', 55'
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
75
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
3
Гиббс
Киран Гиббс
3
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
8
Артета
Микель Артета
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
45
Ивоби
Алекс Ивоби