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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Артер 18
1:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Пайет 68
Валенсия 75
Валенсия 85
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
12 янв. 2016, 22:45 МСК
12.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
50
8
Артер
Гарри Артер
18'
18'
80
20
Афобе
Беник Афобе
72
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
7
Пью
Марк Пью
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
12
Итурбе
Хуан Итурбе
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
28
Граббан
Льюис Граббан
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
61
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
68'
68'
78
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
15
11
Валенсия
Эннер Валенсия
75'
85'
75', 85'
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
2
Рид
Уинстон Рид
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
4
Сонг
Александр Сонг
39
Куллен
Джош Куллен
26
Елавич
Никица Елавич