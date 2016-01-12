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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Лескотт 58
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
12 янв. 2016, 22:45 МСК
12.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
58'
58'
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
90
17
Верету
Жордан Верету
90
27
Козак
Либор Козак
90
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
4
Ричардс
Майка Ричардс
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
39
Жестеде
Руди Жестеде
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
28
Ледли
Джо Ледли
45
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
26
Сако
Бакари Сако
62
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
78
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм