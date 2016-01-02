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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 10
Кэрролл 55
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
2 янв. 2016, 15:45 МСК
2.01.2016, 15:45 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
10'
10'
85
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
37
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
55'
55'
90
31
Валенсия
Эннер Валенсия
64
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
18
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
4
Сонг
Александр Сонг
27
Пайет
Димитри Пайет
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Сарате
Мауро Сарате
18
Елавич
Никица Елавич
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
61
17
Сахо
Мамаду Сахо
80
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
61
21
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
33
Айб
Джордон Айб
90
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
44
Смит
Брэд Смит
20
Лаллана
Адам Лаллана
24
Аллен
Джо Аллен
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл