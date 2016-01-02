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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Сессеньон 61
Эванс 90
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 81
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
2 янв. 2016, 18:00 МСК
2.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90'
90'
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
61'
61'
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
85
17
Ламберт
Рики Ламберт
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
15
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
4
Честер
Джеймс Честер
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
18
Бераино
Саидо Бераино
44
Робертс
Тайлер Робертс
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
68
22
Шакири
Джердан Шакири
85
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
27
Кркич
Боян Кркич
64
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
25
Крауч
Питер Крауч
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
81'
11
Хоселу
Хоселу