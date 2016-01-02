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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Коларов 55
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 82
Агуэро 85
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
2 янв. 2016, 20:30 МСК
2.01.2016, 20:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
22
Абди
Альмен Абди
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
80
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
10
Уларе
Обби Уларе
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
55'
55'
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
75
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
82'
82'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
60
10
Агуэро
Серхио Агуэро
85'
85'
86
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
14
Бони
Вильфрид Бони