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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 47
Руни 78
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 70
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
2 янв. 2016, 18:00 МСК
2.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
46
18
Янг
Эшли Янг
79
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
8
Мата
Хуан Мата
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
10
Руни
Уэйн Руни
78'
78'
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
47'
47'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
16
Кэррик
Майкл Кэррик
27
Феллайни
Маруан Феллайни
44
Перейра
Андреас Перейра
7
Депай
Мемфис Депай
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
61
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
82
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
70'
70'
90
10
Айю
Андре Айю
82
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
21
Гримес
Мэтт Гримес
18
Гомис
Бафетимби Гомис