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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Леннон 22
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 45
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
3 янв. 2016, 19:00 МСК
3.01.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
0
Леннон
Аарон Леннон
22'
22'
60
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
60
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Тоттенхэм
мин
0
Алли
Деле Алли
45'
45'
83
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
69
28
Кэрролл
Том Кэрролл
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
88
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
25
Онома
Джошуа Онома
7
Сон
Хын-Мин Сон