Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Оскар 28
Виллиан 61
Коста 66
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
3 янв. 2016, 16:30 МСК
3.01.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
6
Данн
Скотт Данн
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
15
Йединак
Майл Йединак
68
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
79
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
67
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
34
Келли
Мартин Келли
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
22
Матч
Джордон Матч
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
29
Шамах
Маруан Шамах
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
16
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
8
Оскар
Оскар
28'
28'
87
22
Виллиан
Виллиан
61'
61'
90
7
Коста
Диего Коста
66'
66'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
6
Баба
Абдул Рахман Баба
7
Рамирес
Рамирес
7
Педро
Педро
21
Матич
Неманья Матич
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик