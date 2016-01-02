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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Косиельни 72
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
2 янв. 2016, 18:00 МСК
2.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
72'
72'
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
81
12
Жиру
Оливье Жиру
89
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
68
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
87
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
79
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
43
Мбабу
Кевин Мбабу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
36
Тони
Айван Тони