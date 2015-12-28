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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 69
Кэрролл 79
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дженкинсон 13
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 20:30 МСК
28.12.2015, 20:30 МСК
понедельник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
13'
13'
90
4
Сонг
Александр Сонг
45
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
69'
69'
90
10
Сарате
Мауро Сарате
45
11
Валенсия
Эннер Валенсия
86
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
33
Хендри
Стефен Хендри
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
39
Куллен
Джош Куллен
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
79'
Саутгемптон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
70
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
75
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
10
Мане
Садио Мане
75
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
25
Газзанига
Пауло Газзанига
26
Колкер
Стивен Колкер
3
Йошида
Мая Йошида
23
Рамирес
Гастон Рамирес
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
20
Хуанми
Хуанми