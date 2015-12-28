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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Флетчер 79
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 18:00 МСК
28.12.2015, 18:00 МСК
понедельник
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
18
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
79'
79'
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
70
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
10
Аничебе
Виктор Аничебе
88
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
27
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
86
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
72
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
43
Мбабу
Кевин Мбабу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран