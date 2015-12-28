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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 41
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 17
Сон 90
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 18:00 МСК
28.12.2015, 18:00 МСК
понедельник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Игало
Одион Игало
41'
41'
90
0
Бритос
Мигель Бритос
60
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
45
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
68
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
2
Ньом
Аллан Ньом
25
Холебас
Хосе Холебас
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
Тоттенхэм
мин
0
Ламела
Эрик Ламела
17'
17'
90
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
45
28
Кэрролл
Том Кэрролл
68
15
Дайер
Эрик Дайер
90
0
Алли
Деле Алли
81
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
33
Дэвис
Бен Дэвис
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
22
Шадли
Насер Шадли
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон
90'