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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Хаусон 24
Мбокани 87
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 18:00 МСК
28.12.2015, 18:00 МСК
понедельник
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
18
Дорранс
Грэм Дорранс
85
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
24'
24'
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
88
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
87'
87'
88
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
23
Ольссон
Мартин Ольссон
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
28
О'Нил
Гари О'Нил
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
10
Джером
Кэмерон Джером
19
Лафферти
Кайл Лафферти
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
58
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
69
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
17
Верету
Жордан Верету
81
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
38
Лайден
Джордан Лайден
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
39
Жестеде
Руди Жестеде
20
Траоре
Адама Траоре