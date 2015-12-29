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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
29 дек. 2015, 22:45 МСК
29.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
33
Инлер
Гекхан Инлер
69
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
80
14
Канте
Н'Голо Канте
90
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
75
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
89
16
Агуэро
Серхио Агуэро
64
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
15
Навас
Хесус Навас
61
Хорсфилд
Джеймс Хорсфилд
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо