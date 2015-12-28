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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 23
Лукаку 64
Деулофеу 71
3:4
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 17
Шакири 45
Хоселу 80
Арнаутович 90
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 18:00 МСК
28.12.2015, 18:00 МСК
понедельник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу
71'
71'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
26
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
90
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
23'
64'
23', 64'
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
15
Клеверли
Том Клеверли
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
Сток Сити
мин
0
Шакири
Джердан Шакири
17'
45'
17', 45'
87
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
78
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
27
Кркич
Боян Кркич
64
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90'
90'
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу
80'