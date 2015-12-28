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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Паулиста 27
Озил 63
2:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
28 дек. 2015, 20:30 МСК
28.12.2015, 20:30 МСК
понедельник
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
82
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
27'
27'
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
63'
63'
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
12
Жиру
Оливье Жиру
80
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
18
Монреаль
Начо Монреаль
6
Косиельни
Лоран Косиельни
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
61
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
7
Пью
Марк Пью
45
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
80
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
19
Станислас
Джуниор Станислас
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
9
Рантие
Токело Рантие
24
Томлин
Ли Томлин