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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Ки Сун-Юн 9
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 18:00 МСК
26.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
9'
9'
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
45
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
27
Бартли
Кайл Бартли
24
Корк
Джек Корк
8
Шелви
Джонджо Шелви
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
60
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
59
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
81
17
Ламберт
Рики Ламберт
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
4
Честер
Джеймс Честер
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
18
Бераино
Саидо Бераино