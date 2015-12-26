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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 25
Кейн 42
Кэрролл 80
3:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 18:00 МСК
26.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
86
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
72
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
79
10
Кейн
Гарри Кейн
42'
25'
42'
25'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
80'
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
7
Сон
Хын-Мин Сон
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
73
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
73
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
12
Брэди
Робби Брэди
79
Запасные
1
Радди
Джон Радди
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
18
Дорранс
Грэм Дорранс
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
14
Хулахан
Весли Хулахан
19
Лафферти
Кайл Лафферти
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани