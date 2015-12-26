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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Мартина 19
Лонг 55
Фонте 69
Лонг 90
4:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 22:45 МСК
26.12.2015, 22:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
6
Фонте
Жозе Фонте
69'
69'
90
6
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
19'
19'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
3
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
6
Класи
Йорди Класи
67
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
71
10
Мане
Садио Мане
81
7
Лонг
Шейн Лонг
55'
90'
55', 90'
90
Запасные
25
Газзанига
Пауло Газзанига
26
Колкер
Стивен Колкер
3
Йошида
Мая Йошида
11
Тадич
Душан Тадич
23
Рамирес
Гастон Рамирес
13
Ромеу
Ориоль Ромеу
20
Хуанми
Хуанми
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
64
20
Фламини
Матье Фламини
73
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
78
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
54
Паулиста
Габриэль Паулиста
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
45
Ивоби
Алекс Ивоби