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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Клеверли 90
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 20:30 МСК
26.12.2015, 20:30 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
87
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
43
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
24
Тиоте
Шейк Тиоте
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
36
Тони
Айван Тони
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90'
90'
90
20
Баркли
Росс Баркли
69
12
Леннон
Аарон Леннон
69
11
Миральяс
Кевин Миральяс
85
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
9
Коне
Аруна Коне
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу