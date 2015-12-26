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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бентеке 63
1:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 18:00 МСК
26.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
27
Ориги
Дивок Ориги
37
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
63'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
26
Марез
Рияд Марез
81
23
Оказаки
Синджи Оказаки
67
9
Варди
Джейми Варди
68
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
19
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер