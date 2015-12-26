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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 32
Коста 65
2:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 42
Игало 56
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 18:00 МСК
26.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Педро
Педро
74
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
46
8
Оскар
Оскар
90
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Коста
Диего Коста
32'
65'
32', 65'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
5
Зума
Курт Зума
6
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Рамирес
Рамирес
10
Азар
Эден Азар
18
Реми
Лоик Реми
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
22
Абди
Альмен Абди
69
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
73
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
56'
56'
90
9
Дини
Трой Дини
42'
42'
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
21
Анья
Икечи Анья
32
Диаманти
Алессандро Диаманти