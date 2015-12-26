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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Айю 61
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Крессуэлл 45
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
26 дек. 2015, 18:00 МСК
26.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
24
Санчес
Карлос Санчес
38
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
17
Верету
Жордан Верету
83
19
Айю
Жордан Айю
61'
61'
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
6
Кларк
Киран Кларк
9
Синклейр
Скотт Синклейр
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
20
Траоре
Адама Траоре
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
45
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
45'
45'
75
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Сарате
Мауро Сарате
85
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
33
Хендри
Стефен Хендри
4
Сонг
Александр Сонг
39
Куллен
Джош Куллен
40
Парфитт-Уильямс
Джэр Парфитт-Уильямс