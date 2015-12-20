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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Аке 3
Игало 15
Игало 85
3:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
20 дек. 2015, 16:30 МСК
20.12.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
3'
3'
90
22
Абди
Альмен Абди
80
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
76
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
15'
85'
15', 85'
89
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
25
Холебас
Хосе Холебас
8
Бехрами
Валон Бехрами
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
32
Диаманти
Алессандро Диаманти
58
Уларе
Обби Уларе
Ливерпуль
мин
34
Богдан
Адам Богдан
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
41
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
74
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
23
Джан
Эмре Джан
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
74
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
Запасные
39
Фултон
Райан Фултон
4
Туре
Коло Туре
24
Аллен
Джо Аллен
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги