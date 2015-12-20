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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
20 дек. 2015, 19:00 МСК
20.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
69
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
24
Корк
Джек Корк
73
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
83
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
8
Шелви
Джонджо Шелви
58
Барроу
Моду Барроу
11
Эмнес
Марвин Эмнес
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Сонг
Александр Сонг
73
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
85
10
Сарате
Мауро Сарате
60
26
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
33
Хендри
Стефен Хендри
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
39
Куллен
Джош Куллен
11
Валенсия
Эннер Валенсия