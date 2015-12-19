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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кркич 76
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Уикхэм 45
Ли Чхун-Ен 89
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
19 дек. 2015, 18:00 МСК
19.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
65
22
Шакири
Джердан Шакири
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
75
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
27
Кркич
Боян Кркич
76'
76'
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
2
Бардсли
Филлип Бардсли
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Уикхэм
Коннор Уикхэм
45'
45'
64
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
28
Ледли
Джо Ледли
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
79
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
11
Заха
Вилфрид Заха
81
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
34
Келли
Мартин Келли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
89'
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
8
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд