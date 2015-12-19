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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 40
Алли 43
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
19 дек. 2015, 18:00 МСК
19.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
0
Фонте
Жозе Фонте
90
25
Газзанига
Пауло Газзанига
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
64
11
Тадич
Душан Тадич
64
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
78
10
Мане
Садио Мане
90
19
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
3
Йошида
Мая Йошида
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Хуанми
Хуанми
Тоттенхэм
мин
0
Кейн
Гарри Кейн
40'
40'
90
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
86
15
Дайер
Эрик Дайер
90
0
Алли
Деле Алли
43'
43'
79
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон