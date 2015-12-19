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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Колоччини 38
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Айю 61
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
19 дек. 2015, 20:30 МСК
19.12.2015, 20:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Дамметт
Пол Дамметт
90
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
38'
38'
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
71
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
59
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
33
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
43
Мбабу
Кевин Мбабу
24
Тиоте
Шейк Тиоте
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
Астон Вилла
мин
0
Айю
Жордан Айю
61'
61'
90
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
60
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
0
Бакуна
Леандро Бакуна
90
0
Вествуд
Эшли Вествуд
90
17
Верету
Жордан Верету
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
6
Кларк
Киран Кларк
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
39
Жестеде
Руди Жестеде
20
Траоре
Адама Траоре