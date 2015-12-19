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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 67
1:2
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Джером 39
Теттей 55
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
19 дек. 2015, 18:00 МСК
19.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
18
Янг
Эшли Янг
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
8
Мата
Хуан Мата
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
60
10
Руни
Уэйн Руни
90
7
Депай
Мемфис Депай
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
67'
67'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
30
Варела
Гильермо Варела
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
21
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
Норвич Сити
мин
0
О'Нил
Гари О'Нил
82
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
27
Теттей
Александер Теттей
55'
55'
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
66
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
0
Джером
Кэмерон Джером
39'
39'
82
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани