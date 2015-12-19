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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 32
Миральяс 89
2:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 27
Марез 64
Оказаки 69
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
19 дек. 2015, 18:00 МСК
19.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
32'
32'
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
90
9
Коне
Аруна Коне
74
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
74
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
11
Миральяс
Кевин Миральяс
89'
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
0
Марез
Рияд Марез
27'
64'
27', 64'
83
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
27
Василевски
Марцин Василевски
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
71
10
Кинг
Энди Кинг
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
69'
69'
90
9
Варди
Джейми Варди
87
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
33
Инлер
Гекхан Инлер
19
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер