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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 33
Жиру 45
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 81
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
21 дек. 2015, 23:00 МСК
21.12.2015, 23:00 МСК
понедельник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
69
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
76
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
33'
33'
87
12
Жиру
Оливье Жиру
45'
45'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
46
42
Туре
Яя Туре
81'
81'
90
21
Сильва
Давид Сильва
72
16
Агуэро
Серхио Агуэро
63
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо