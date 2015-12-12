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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2015, 18:00 МСК
12.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Сонг
Александр Сонг
64
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
83
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
10
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
39
Куллен
Джош Куллен
26
Елавич
Никица Елавич
11
Валенсия
Эннер Валенсия
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
68
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
56
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
66
27
Кркич
Боян Кркич
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
2
Бардсли
Филлип Бардсли
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу