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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дайер 39
1:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Митрович 74
Перес 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
13 дек. 2015, 19:00 МСК
13.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
28
Кэрролл
Том Кэрролл
69
15
Дайер
Эрик Дайер
39'
39'
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
86
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
25
Онома
Джошуа Онома
7
Сон
Хын-Мин Сон
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
63
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
72
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
43
Мбабу
Кевин Мбабу
42
Стерри
Джейми Стерри
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
45
Митрович
Александар Митрович
74'
17
Перес
Айосе Перес
90'