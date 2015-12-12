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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Хулахан 47
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 16
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2015, 15:45 МСК
12.12.2015, 15:45 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
0
Хулахан
Весли Хулахан
47'
47'
84
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
3
Уисдом
Андре Уисдом
45
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
24
Беннетт
Райан Беннетт
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
7
Граббан
Льюис Граббан
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
0
Лукаку
Ромелу Лукаку
16'
16'
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
76
9
Коне
Аруна Коне
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
69
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
32
Гэллоуэй
Брендан Гэллоуэй
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
4
Гибсон
Даррон Гибсон
14
Нейсмит
Стивен Нейсмит
11
Миральяс
Кевин Миральяс