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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Бони 26
Ихеначо 90
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Гомис 90
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2015, 18:00 МСК
12.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Бони
Вильфрид Бони
26'
26'
84
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
68
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
45
15
Навас
Хесус Навас
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
11
Коларов
Александар Коларов
18
Делф
Фабиан Делф
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
27
Робертс
Патрик Робертс
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90'
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
75
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
76
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
83
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
21
Гримес
Мэтт Гримес
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90'