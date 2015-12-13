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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Хендерсон 21
Ориги 90
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Доусон 30
Ольссон 73
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
13 дек. 2015, 19:00 МСК
13.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
79
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
71
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
21'
21'
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
86
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
14
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
21
Лейва
Лукас Лейва
24
Аллен
Джо Аллен
11
Фирмино
Роберто Фирмино
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги
90'
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
73'
73'
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
30'
30'
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
4
Честер
Джеймс Честер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
31
Гнабри
Серж Гнабри
18
Бераино
Саидо Бераино