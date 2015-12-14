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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 34
Марез 48
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Реми 77
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
14 дек. 2015, 23:00 МСК
14.12.2015, 23:00 МСК
понедельник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
16
14
Канте
Н'Голо Канте
90
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
9
Варди
Джейми Варди
34'
34'
88
26
Марез
Рияд Марез
48'
48'
82
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
24
Дайер
Натан Дайер
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
26
Терри
Джон Терри
53
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
8
Оскар
Оскар
65
21
Матич
Неманья Матич
90
19
Коста
Диего Коста
90
7
Рамирес
Рамирес
90
22
Виллиан
Виллиан
90
10
Азар
Эден Азар
31
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Педро
Педро
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
77'