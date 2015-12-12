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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Кабай 38
1:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2015, 18:00 МСК
12.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
0
Кабай
Йоан Кабай
38'
38'
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
85
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
12
МакКарти
Алекс МакКарти
34
Келли
Мартин Келли
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Саутгемптон
мин
25
Газзанига
Пауло Газзанига
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
67
8
Дэвис
Стивен Дэвис
67
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
79
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
10
Мане
Садио Мане
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
19
Пелле
Грациано Пелле
20
Хуанми
Хуанми