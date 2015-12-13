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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 7
Рэмзи 36
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
13 дек. 2015, 16:30 МСК
13.12.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
19
Айю
Жордан Айю
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
77
17
Верету
Жордан Верету
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
86
39
Жестеде
Руди Жестеде
58
Запасные
31
Банн
Марк Банн
6
Кларк
Киран Кларк
40
Грилиш
Джек Грилиш
15
Вествуд
Эшли Вествуд
25
Хиль
Карлес Хиль
20
Траоре
Адама Траоре
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
65
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
36'
36'
90
11
Озил
Месут Озил
84
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
65
12
Жиру
Оливье Жиру
7'
7'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
45
Ивоби
Алекс Ивоби