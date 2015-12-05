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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
МакКлин 39
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 15
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2015, 18:00 МСК
5.12.2015, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
44
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
39'
39'
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
21
Линдегаард
Андерс Линдегаард
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
15'
15'
80
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
65
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
7
Сон
Хын-Мин Сон
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи